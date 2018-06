Pengurangan Ekspor Venezuela Buat Harga Minyak Melambung

New York: Patokan global minyak mentah Brent melonjak hampir USD2 per barel pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan terjadi terangkat oleh kekhawatiran tentang penurunan tajam dalam ekspor dari Venezuela dan kekhawatiran OPEC tidak dapat meningkatkan produksi pada pertemuan bulan ini.



Mengutip Antara, Jumat, 8 Juni 2018, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus, ditutup naik USD1,96 atau 2,6 persen menjadi USD77,32 per barel di London ICE Futures Exchange. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan Juli, naik USD1,22 atau 1,88 persen menjadi menetap di USD65,95 per barel.

Meningkatnya produksi Amerika Serikat (AS) telah membatasi kenaikan dalam harga WTI, memperlebar tingkat diskon terhadap Brent menjadi lebih dari USD11 per barel. Di sisi lain, OPEC terus mengambil kebijakan untuk mengangkat kembali harga minyak dunia agar berada di level yang tinggi.



Harga minyak mentah mendapat kenaikan awal karena kekhawatiran tentang ekspor dari Venezuela. Keuntungannya meningkat lebih lanjut ketika Menteri Perminyakan Aljazair mengindikasikan OPEC akan fokus untuk menyeimbangkan pasar daripada memundurkan kembali produksi.







"Mereka semua tampaknya mendorong kembali tekanan Saudi untuk meningkatkan produksi. Dengan penurunan (harga) lebih dari 10 persen, mereka mungkin mempertimbangkan kembali sesuatu ketika mereka mendekati pertemuan," kata Mitra di Again Capital Management John Kilduff, di New York.



Anggota OPEC Venezuela, diancam dengan sanksi-sanksi AS di tengah krisis ekonomi, hampir sebulan terlambat mengirimkan minyak mentah ke pelanggan-pelanggan dari terminal ekspor utamanya, menurut data pengiriman. Angola juga telah melihat penurunan produksi dengan cepat dari ladang-ladangnya yang sudah tua.



Di Venezuela, penundaan dan penurunan produksi yang kronis dapat segera melanggar kontrak pasokan PDVSA yang dikelola negara. Tanker-tanker yang menunggu untuk memuat lebih dari 24 juta barel minyak mentah, hampir sebanyak yang dikirimkan PDVSA pada April, sedang sandar di pelabuhan minyak utama, menurut data pengiriman.









(ABD)