Dolar AS Bervariasi terhadap Mata Uang Dunia

New York: Indeks dolar AS diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat, karena investor mencerna laporan ekonomi.



Dilansir oleh Xinhua, Sabtu 16 Juni 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,13 persen menjadi 94,752 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1606 dolar dari 1,1593 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3280 dolar dari 1,3282 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke 0,7450 dolar dari 0,7485 dolar.



Dolar AS membeli 110,57 yen Jepang, lebih rendah dari 110,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS merosot ke 0,9962 franc Swiss dari 0,9964 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3179 dolar Kanada dari 1,3101 dolar Kanada.



Survei Manufaktur Juni menunjukkan indeks kondisi bisnis umum utamanya naik lima poin menjadi 25, menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat daripada Mei. Indeks ini erat mengamati aktivitas manufaktur di New York State. Federal Reserve Bank of New York melakukan survei bulanan dengan peserta yang mewakili berbagai industri.



Sentimen konsumen naik sedikit pada awal Juni karena penilaian konsumen mencatat kondisi yang lebih baik dari situasi keuangan mereka saat ini dan pandangan yang lebih menguntungkan dari kondisi pembelian saat ini untuk barang rumah tangga yang tahan lama, menurut University of Michigan.



Laporan universitas tersebut mencermati sikap konsumen tentang ekonomi mencapai 99,3 dalam pembacaan Juni awal, lebih tinggi dari ekspektasi analis.



Di sisi lain investor masih memilah-milah keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah sampai pertengahan 2019. Sementara itu, tingkat suku bunga akan tetap berada di level ultralow mereka setidaknya sampai musim panas tahun depan.





(AHL)