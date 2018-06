Saham AS Bervariasi di Tengah Data Ekonomi

New York: Pasar saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) karena investor mencerna berita perusahaan dan data ekonomi. Sejumlah peristiwa ekonomi dan politik biasanya memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan saham di bursa saham AS.



Mengutip Xinhua, Selasa, 19 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 103,01 poin atau 0,41 persen menjadi 24.987,47. Sedangkan S&P 500 turun 5,79 poin atau 0,21 persen menjadi 2,773.87. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,65 poin, atau 0,01 persen, menjadi 7,747.02.

Saham Tesla Inc melonjak 3,53 persen pada akhir perdagangan Senin setelah Chief Executive Officer (CEO) Elon Musk memamerkan lini produksi pembuat mobil listrik terbaru dalam sebuah cuitan di akhir pekan. Perusahaan ini mendorong ke arah tujuannya membuat 5.000 model untuk tiga mobil setiap minggu.







Sedangkan raksasa e-commerce Tiongkok yakni JD.com yang terdaftar di pasar saham AS naik sekitar 0,4 persen karena perusahaan memperoleh investasi sebesar USD550 juta dari Google. Saham Boeing dan Caterpillar turun 0,88 persen dan 0,89 persen pada penutupan pasar. Kedua saham sensitif terhadap ketegangan perdagangan.



Di sisi ekonomi, indeks kepercayaan bulanan Asosiasi Pendukung Nasional AS (NAHB) turun dua poin menjadi 68 pada Juni. Perolehan tersebut lebih rendah dari perkiraan pasar di 70, asosiasi melaporkan pada Senin. Komponen utama indeks NAHB AS secara keseluruhan jatuh pada Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya.



Indeks NAHB menilai tingkat relatif penjualan rumah keluarga tunggal saat ini dan di masa depan. Pembacaan di atas 50 menunjukkan pandangan yang menguntungkan pada penjualan rumah sementara di bawah ini menunjukkan pandangan negatif.









(ABD)