Emas Dunia Perkasa di Tengah Kekhawatiran Perang Dagang

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor menunjukkan minat yang lebih rendah terhadap investasi berisiko setelah Tiongkok mengumumkan tarif pada produk-produks AS.



Mengutip Antara, Kamis, 5 April 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD2,9 atau 0,22 persen menjadi menetap di USD1.340,2 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,07 persen menjadi 90,199 pada pukul 20.00 GMT.

Tiongkok pada Rabu 4 April mengumumkan daftar produk-produk impor dari Amerika Serikat senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif lebih tinggi, termasuk kedelai, mobil dan produk-produk kimia.



Langkah itu diambil setelah Pemerintah AS mengumumkan daftar usulan produk yang dikenakan tarif tambahan, yang mencakup ekspor Tiongkok senilai USD50 miliar dengan tarif yang disarankan sebesar 25 persen.



Tanggal pelaksanaan akan tergantung pada saat Pemerintah AS memberlakukan tarif pada produk-produk Tiongkok, kata Kementerian Keuangan Tiongkok.



Harga minyak diperdagangkan melemah tajam di sesi pagi, tetapi kemudian memangkas kerugian mereka setelah data resmi menunjukkan penarikan yang mengejutkan dalam stok minyak mentah AS.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi para pemegang mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 13,8 sen atau 0,84 persen, menjadi menetap di USD16,254 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD13,2 atau 1,42 persen, menjadi ditutup pada USD918,1 per ounce.









