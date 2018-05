Wall Street Menguat Usai Suku Bunga Acuan AS Tetap

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) berakhir dengan keuntungan kecil pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi setelah risalah dari pertemuan terbaru Federal Reserve menunjukkan inflasi yang lebih tinggi mungkin tidak menghasilkan kenaikan suku bunga lebih cepat.



Mengutip Antara, Kamis, 24 Mei 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 52,4 poin atau 0,21 persen, menjadi berakhir di 24.886,81 poin. Sedangkan indeks S&P 500 naik 8,85 poin atau 0,32 persen, menjadi ditutup di 2.733,29. Kemudian indeks Komposit Nasdaq menambahkan 47,50 poin atau 0,64 persen, menjadi berakhir di 7.425,96 poin.

Sebagian besar pembuat kebijakan Fed berpikir kemungkinan kenaikan suku bunga lagi akan dijamin segera jika prospek ekonomi AS tetap utuh, dan banyak peserta melihat sedikit bukti dari overheating umum pasar tenaga kerja, kata notulen rapat kebijakan terakhir bank sentral.



Saham-saham berubah lebih tinggi setelah berita itu, dengan sektor utilitas dan real estate S&P 500 yang sensitif terhadap suku bunga mengakhiri hari dengan persentase keuntungan terbesar. Sektor finansial yang mendapat manfaat dari lingkungan kenaikan suku bunga, mengakhiri hari turun 0,6 persen.







"Pasar mungkin bernapas sedikit lega karena mengetahui bahwa inflasi sekalipun sedikit di atas 2,0 persen belum tentu berarti kenaikan suku bunga yang lebih cepat," kata Direktur Pelaksana US Bank Private Client Wealth Management Mike Baele, di Portland, Oregon.



Bank sentral telah menaikkan biaya pinjaman sekali sepanjang tahun ini, pada Maret, dan pembuat kebijakan saat ini secara merata memisahkan antara mereka yang mengharapkan dua kenaikan suku bunga tahun ini dan mereka yang mengantisipasi tiga kenaikan suku bunga. Investor sangat memperkirakan kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya pada 12-13 Juni.



Sebelumnya pada hari itu, komentar Presiden AS Donald Trump yang memicu skeptisisme lebih lanjut atas pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok membebani pasar. Trump telah memberi isyarat arah baru untuk pembicaraan perdagangan, mengatakan jalur saat ini muncul terlalu sulit untuk diselesaikan.



Saham-saham peritel beragam, dengan Target tenggelam 5,7 persen setelah laba kuartalannya naik lebih rendah dari yang diperkirakan karena pemotongan harga, upah yang lebih tinggi dan investasi dalam bisnis online-nya memperlemah marjin.









(ABD)