Wall Street Merosot Jelang Batas Waktu Kesepakatan Perdagangan AS-Kanada

New York: Bursa saham Wall Street ditutup lebih rendah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena batas waktu untuk kesepakatan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Kanada semakin dekat. Investor terus mencermati sejumlah kesepakatan perdagangan yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat dengan mitra dagangnya.



Mengutip Xinhua, Jumat, 31 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 137,65 poin atau 0,53 persen menjadi 25.986,92. Sedangkan S&P 500 jatuh sebanyak 12,91 poin atau 0,44 persen menjadi 2.901,13. Indeks Nasdaq Composite turun 21,32 poin atau 0,26 persen menjadi 8.088,36.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan bahwa Kanada harus bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.



Para pejabat Kanada mengatakan mereka telah melakukan pembicaraan yang sangat intens dengan rekan-rekan AS pekan ini, bekerja pada beberapa sengketa bilateral sensitif yang tersisa. Keprihatinan perdagangan menekan gerak saham dalam beberapa bulan terakhir karena investor menilai dampak potensial dari kebijakan perdagangan proteksionisme di ekonomi global.







Di sisi ekonomi, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat pekan lalu, tetapi tren yang mendasarinya terus menunjuk ke pengetatan pasar tenaga kerja yang harus menjaga ekonomi pada jalur pertumbuhan yang kuat tahun ini.



Dalam pekan yang berakhir 25 Agustus, angka untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 213.000 atau meningkat sebanyak 3.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 210.000, kata Departemen Tenaga Kerja AS.



Sementara itu, Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat mengungkapkan dalam laporan mingguan bahwa stok minyak mentah AS turun sebanyak 2,6 juta barel pekan lalu atau melebihi perkiraan pasar yang turun sebanyak 1,39 juta barel.



Sedangkan cadangan bensin AS turun 1,6 juta barel selama seminggu dan stok distilat melemah sebanyak 800.000 barel, kata EIA. Analis mengharapkan kedua angka itu menunjukkan beberapa peningkatan di masa-masa mendatang.









(ABD)