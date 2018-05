New York: Harga minyak dunia naik tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena para investor melihat pasokan minyak global menurun. Menurut perkiraan Societe Generale, produksi minyak mentah Venezuela turun menjadi 1,43 juta barel per hari pada April, dari 2,03 juta barel per hari pada Juli tahun lalu.



Mengutip Antara, Jumat, 11 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, bertambah USD0,22, menjadi menetap di USD71,36 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, meningkat USD0,26 menjadi ditutup pada USD77,47 per barel di London ICE Futures Exchange.

Adapun angka tersebut juga lebih rendah dari data Januari tahun ini, yang berdiri di 1,61 juta barel per hari. Pada tingkat penurunan baru-baru ini, produksi minyak mentah di Venezuela akan merosot menjadi sekitar satu juta barel per hari pada akhir tahun ini.







Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa 8 Mei bahwa negaranya akan menghentikan kesepakatan nuklir Iran dan mengembalikan sanksi pada produsen minyak tersebut.



Para investor khawatir bahwa sanksi yang diterapkan kembali dapat berkontribusi terhadap pengetatan persediaan minyak global, karena Iran merupakan produsen minyak terbesar ketiga dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 196,99 poin atau 0,80 persen, menjadi berakhir di 24.739,53 poin. Indeks S&P 500 meningkat 25,28 poin atau 0,94 persen, menjadi ditutup di 2.723,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 65,07 poin atau 0,89 persen lebih tinggi, menjadi 7.404,97 poin.



Indeks harga konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada April dengan dasar penyesuaian secara musiman, gagal memenuhi konsensus pasar untuk kenaikan 0,3 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.









(ABD)