Emas Dunia Kembali Tertekan

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun untuk hari keempat berturut-turut ke tingkat terendah dalam lebih dari enam bulan pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena logam mulia terus didera oleh momentum penguatan dolar Amerika Serikat (USD).



Mengutip Antara, Jumat, 29 Juni 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD5,1 atau 0,41 persen menjadi ditutup pada USD1.251,00 per ounce. Indeks USD, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,09 persen menjadi 95,38 pada pukul 20.00 GMT.

Secara keseluruhan, USD menawarkan kenaikan mingguan sebesar 0,7 persen dan naik 1,3 persen sejauh di bulan ini. Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sehari sebelumnya, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, juga turun sebanyak USD3,8 atau 0,3 persen menjadi ditutup di USD1.256,1 per ons. Hal itu terjadi karena penguatan USD membebani logam mulia.







Produk Domestik Bruto (PDB) AS meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen pada kuartal pertama 2018, menurut perkiraan ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS. Pada kuartal keempat, PDB riil meningkat 2,9 persen.



Perubahan dalam PDB riil direvisi turun 0,2 persentase poin dari estimasi kedua, yang mencerminkan revisi ke bawah untuk investasi inventaris pribadi, pengeluaran konsumsi pribadi, dan ekspor yang sebagian diimbangi oleh revisi ke atas untuk investasi tetap nonhunian, kata Departemen Perdagangan AS.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 19,6 sen AS atau 1,61 persen menjadi menetap di USD16,151 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD6,8 atau 0,79 persen menjadi ditutup pada USD855,2 per ons.









