Harga Minyak Bervariasi di Tengah Menurunnya Stok AS

New York: Harga minyak dunia ditutup bervariasi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena meningkatnya dolar Amerika Serikat (USD) dan kenaikan suku bunga membatasi kenaikan. Sejumlah peristiwa ekonomi dunia biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.



Mengutip Antara, Jumat, 20 April 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei turun USD0,18 untuk menetap di USD68,29 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni bertambah USD0,3 menjadi ditutup pada USD73,78 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sebelumnya pada Kamis, minyak mentah berjangka memperpanjang keuntungan dari sesi sebelumnya, yang datang setelah data pemerintah mingguan menunjukkan stok minyak mentah AS turun tajam. Inventaris minyak mentah turun 1,1 juta barel pada 13 April pekan lalu menjadi 427,6 juta, atau 19,7 persen di bawah tingkat mereka setahun lalu.







Namun, penguatan greenback membuat minyak dalam denominasi dolar kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya, menjatuhkan komoditi dari level tertingginya dalam lebih dari tiga tahun. Tidak ditampik, ada beberapa upaya yang dilakukan agar harga minyak dunia bisa kembali menguat di masa mendatang.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 83,18 poin atau 0,34 persen, menjadi ditutup di 24.664,89 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 15,51 poin atau 0,57 persen, menjadi berakhir di 2.693,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menurun 57,18 poin atau 0,78 persen, menjadi 7.238,06 poin.



Setelah lonceng penutupan Rabu 18 April, American Express melaporkan laba bersih kuartal pertama sebesar USD1,6 miliar atau naik 31 persen dari USD1,3 miliar setahun lalu, dan laba per saham dilusian mencapai USD1,86, naik 38 persen dari USD1,35 per saham setahun lalu.



Setelah rilis laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham perusahaan kartu kredit AS tersebut melonjak 7,59 persen menjadi USD102,37 per saham pada akhir perdagangan Kamis. Sementara itu, saham Philip Morris jatuh 15,58 persen menjadi USD85,64 per saham, setelah raksasa tembakau itu membukukan pendapatan kuartalan yang meleset dari ekspektasi pasar.









