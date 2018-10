USD Masih Pertahankan Keperkasaan

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) sedikit menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), di tengah reli pasar saham global dan laporan ekonomi yang positif.



Mengutip Antara, Kamis, 1 November 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1326 dari USD1,1342 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2778 dibandingkan dengan USD1,2701 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7077 dibandingkan dengan USD0,7102.

Selain itu, USD dibeli 112,92 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,96 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 1,0082 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0052 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3161 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3130 dolar Kanada.



Lonjakan pasar saham global pada Rabu 31 Oktober memicu permintaan terhadap greenback, didorong oleh laba yang kuat dari General Motors dan Facebook. Dow naik 0,97 persen menjadi 25.115,76 poin, dan S&P 500 naik 1,09 persen menjadi 2.711,74 poin, sementara Nasdaq meningkat 2,01 persen menjadi 7.305,90 poin.



Selain itu, laporan ketenagakerjaan ADP yang dirilis pada Rabu 31 Oktober menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi negara itu didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat.



Laporan, yang dilihat oleh investor dan ekonom sebagai pratinjau laporan pekerjaan yang lebih rinci oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS, menunjukkan bahwa pengusaha sektor swasta menambahkan 227 ribu pekerjaan pada Oktober, terutama didorong oleh pertumbuhan lapangan kerja di bisnis yang lebih besar.



Para analis percaya bahwa data akan mendorong reli USD dan mendukung Federal Reserve AS menaikkan suku bunganya. The Fed diperkirakan menaikkan suku bunganya lagi pada Desember, menyusul kenaikan suku bunga pada September untuk ketiga kalinya tahun ini, membuat greenback lebih berharga di pasar global.





