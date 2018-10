Menkeu AS Batal Hadiri Konferensi di Arab Saudi

New York: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengumumkan bahwa dia tidak akan menghadiri konferensi investasi internasional pekan depan di Arab Saudi. Langkah itu diambil di tengah kecaman global atas hilangnya seorang jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi.



"Baru saja bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Pompeo, dan kami telah memutuskan bahwa saya tidak akan berpartisipasi dalam KTT Inisiatif Investasi Masa Depan di Arab Saudi," tulis Mnuchin, dalam sebuah cuitannya, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 19 Oktober 2018.

Terkait hal tersebut, Mnunchin tidak memberikan alasan. Padahal baru minggu lalu dia mengatakan bahwa dirinya tetap berencana untuk hadir. "Kami prihatin dengan kondisi Khashoggi. Tapi, saya tetap berencana pada titik ini (untuk tidak hadir dalam KTT tersebut)," kata Mnuchin.



Selain itu, banyak pelaku Wall Street dan para pemimpin keuangan internasional telah mengumumkan mereka tidak akan menghadiri konferensi tersebut. Mereka yang membatalkan adalah Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, CEO Blackstone Stephen Schwarzman, dan Kepala Uber, BlackRock, MasterCard dan Viacom.



Baca Juga: Prancis Tarik Diri dari Konferensi Investasi di Arab Saudi



Sejumlah media termasuk CNBC, New York Times, Bloomberg, CNN, dan Financial Times juga telah ditarik dari acara tersebut, yang dijadwalkan dilaksanakan di Ibu Kota Saudi, Riyadh.



Khashoggi, seorang wartawan Arab Saudi yang berkontribusi pada The Washington Post dan tinggal di Amerika Serikat, belum terlihat kembali sejak memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober. Otoritas Turki telah menuduh Pemerintah Arab Saudi memecah belah dan membunuh Khashoggi.



Sejumlah laporan atau berita dari Turki dan The New York Times mengatakan para tersangka dalam penghilangan ini memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Namun, Pemerintah Arab Saudi membantah terlibat dalam dugaan pembunuhan itu.





(ABD)