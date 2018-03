Goldman Sachs Tunjuk Banker Sekaligus DJ jadi CEO

New York: Goldman Sachs menunjuk David Solomon untuk memimpin bank paling berpengaruh di dunia tersebut. Solomon dahulunya dikenal sebagai bankir investasi.



Mengutip CNBC, Selasa, 13 Maret 2018, Solomon akan menjadi presiden tunggal sekaligus didaulat menjadi Chief Operating Officer (COO), dan mengalahkan salah satu pesaingnya untuk jabatan CEO, Harvey Schwartz yang akan pensiun pada April.



"Saya berharap dapat terus bekerja sama dengan David dalam membangun waralaba kami di seluruh dunia, melayani klien kami yang meluas dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham kami," kata CEO dan Chairman Goldman Sachs Lloyd Blankfein, dalam pernyataannya, seperti dikutip dari CNBC, Selasa, 13 Maret 2018.



Namun demikian tidak ada alasan spesifik dalam pengumuman Goldman tentang mengapa Schwartz memutuskan untuk pensiun. Sebuah laporan dari The Wall Street Journal sebelumnya telah mengatakan Blankfein kemungkinan akan lengser lebih cepat pada tahun ini.



"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Harvey atas semua tindakannya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut," kata Blankfein.



"Harvey telah menjadi mentor bagi banyak orang, dan pengaruhnya telah membuat dampak yang tak terhapuskan pada generasi profesional di Goldman Sachs.



Lalu siapakah David Solomon? Dia di zaman dahulu adalah seorang bankir investasi. Solomon telah berada di Goldman sejak 1999 dan selama 10 tahun menjabat sebagai wakil kepala divisi investment banking.



The New York Times melaporkan, di waktu senggangnya, Solomon juga berprofesi sebagai disc jockey alias DJ. Dia adalah seorang schmoozer (seseorang yang suka pesta) yang menyadari pentingnya memproyeksikan citra bank yang positif dan inklusif kepada klien, karyawan, dan publik.

(AHL)