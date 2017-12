Harga Emas Dunia Melemah

Chicago: Harga kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada perdagangan Selasa waktu setempat.



Hal ini karena imbal hasil dari AS Treasury melonjak pada awal pembangunan perumahan untuk November. Demikian seperti dilansir dari Xinhua, Rabu, 20 Desember 2017.

Harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun USD1,3 atau 0,1 persen menjadi USD1.264,20 per ons. Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak, untuk pengiriman Maret turun 5,2 sen atau 0,32 persen menjadi USD16,167 per ons.



Sementara itu, untuk harga platinum Januari naik 0,9 dolar atau 0,1 persen dan ditutup ke posisi USD914,1 per ons.



Pelaku pasar waswas mengambil posisi baru sebelum musim liburan. Emas berada di jalur pengiriman perdagangan tersempit per kuartal dalam satu dekade di tiga bulan terakhir tahun ini.



Hasil AS Treasury mencapai titik tertinggi sesi dan kurva imbal hasil melonjak karena perumahan AS mulai meningkat secara tak terduga di November. Hasil pada catatan Treasury AS selama 10 tahun naik lebih dari tujuh basis poin menjadi 2,466 persen, tertinggi sejak akhir Oktober.





(AHL)