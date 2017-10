Harga Minyak Dunia Melemah Akibat Kekhawatiran Pasokan

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia mengalami pelemahan pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena kekhawatiran tentang kelangkaan pasokan global yang diperbaharui di tengah tanda-tanda meningkatnya produksi minyak mentah.



Mengutip Xinhua, Selasa 3 Oktober 2017, produksi minyak dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menambah 120 ribu barel per hari pada September, menurut sebuah survei Bloomberg. Sejauh ini, OPEC terus berupaya agar harga minyak dunia bisa terus menguat.

Sementara itu, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS meningkat sebesar 6 menjadi total 750 rig minggu lalu, setelah menurun selama enam minggu berturut-turut, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada hari Jumat.







USD yang lebih kuat juga membuat harga minyak mentah dolar lebih mahal dan kurang menarik bagi pembeli yang memiliki mata uang lainnya.



USD melonjak terhadap mata uang utama lainnya pada Senin di tengah serangkaian data ekonomi positif. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,49 persen pada 93,531 pada akhir perdagangan.



West Texas Intermediate untuk pengiriman November turun USD1,09 untuk menetap di USD50,58 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember kehilangan USD0,67 menjadi ditutup pada USD56,12 per barel di London ICE Futures Exchange.









