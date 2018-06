Harga Emas Dunia Stabil Usai USD Melemah

Chicago: Harga emas dunia stabil pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena dolar Amerika Serikat (USD) turun dari level tertinggi 11 bulan dengan pedagang mengatakan mereka mendengar Rusia telah menawar untuk emas batangan. Ketika USD melemah, biasanya harga emas naik.



Harga emas sempat datar pada USD1.268,05 pada pukul 2:30 siang. Emas berjangka AS untuk pengiriman Agustus ditutup turun USD4 pada USD1.270,50. Sedangkan perak naik 0,45 persen menjadi USD16,34 dibandingkan dengan sebelumnya di USD16,16 yang terendah sejak 2 Mei.

Mengutip CNBC, Jumat, 22 Juni 2018, Palladium kehilangan 1,46 persen menjadi USD949,95, sebelumnya tenggelam ke USD948,50, terendah tujuh minggu. Kemudian Platinum tergelincir 0,3 persen menjadi USD864,40. "Emas mulai menguat karena USD melemah," kata Dan Pavilonis dari RJO Futures.



USD jatuh dari level tertinggi 11 bulan terhadap sekeranjang mata uang utama karena indeks aktivitas bisnis Mid-Atlantic di AS Federal Reserve AS turun ke level terendah yang akhirnya memacu aksi ambil untung terhadap greenback.







Suku bunga AS yang lebih tinggi dan prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini dari Federal Reserve telah mendorong USD ke level tertinggi sejak Juli lalu terhadap sekeranjang mata uang utama. Suku bunga yang lebih tinggi akan mendorong investor untuk menjual emas, yang menghasilkan biaya untuk disimpan dan diasuransikan.



"Kami telah mendengar dalam berita selama beberapa minggu terakhir bahwa Rusia telah membeli lebih banyak emas dan menjual treasury AS," tambah Pavilonis.



Wakil Presiden RBC Capital Markets George Gero menambahkan bahwa Rusia dapat mencoba untuk menaikkan mata uangnya karena jatuhnya harga minyak mentah. "Dan juga, mereka adalah produsen emas besar dan mereka mungkin mencoba menstabilkan pasar," pungkas Gero.









(ABD)