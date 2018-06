Mendag AS: Tujuan Akhir Trump adalah Mengurangi Hambatan Perdagangan

New York: Menteri Perdagangan (Mendag) Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengatakan meningkatnya ketegangan dalam perundingan perdagangan antara AS dan negara-negara lain di dunia akan membantu mengurangi hambatan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Hal ini juga sejalan dengan upaya menyehatkan perekonomian AS.



"Tujuan akhir Presiden adalah mengurangi tarif, mengurangi hambatan perdagangan, dan membuat lapangan bermain terbuka bagi perusahaan-perusahaan AS di seluruh dunia, apakah itu di Tiongkok atau di manapun. Itu adalah permainan akhir yang kami cari," kata Ross, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 23 Juni 2018.

"Untuk sampai ke sana, kami harus melakukan beberapa tindakan lain," tambahnya.







Ketegangan perdagangan dengan Tiongkok naik ke level tertinggi baru ketika Presiden AS Donald Trump menginstruksikan kepada perwakilan perdagangan AS untuk mengidentifikasi barang senilai USD200 miliar untuk dikenakan tarif tambahan dengan tarif 10 persen.



"Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menciptakan lingkungan di mana lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang memiliki hambatan perdagangan besar ini. Harus membuatnya lebih menyakitkan bagi mereka," kata Ross.



Trump juga menempatkan tarif 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada impor aluminium dari Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa awal bulan ini. AS awalnya memberi sekutu-sekutunya penangguhan hukuman dari tugas-tugas itu, tetapi pembebasannya telah berakhir.









(ABD)