Harga Minyak Dunia Kembali Melonjak

New York: Harga minyak kembali naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena adanya gangguan pasokan minyak yang disebabkan oleh pembaruan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang terus mendukung harga. Di sisi lain, negara anggota OPEC terus berupaya menjaga stabilitas pasar minyak.



Mengutip Xinhua, Jumat, 28 September 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,55 untuk menetap di USD72,12 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman November bertambah sebanyak USD0,38 menjadi USD81,72 per barel di London ICE Futures Exchange.

Harga minyak telah terdorong oleh sebagian keputusan Presiden AS Donald Trump yang menarik keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Selain itu, juga dikarenakan pengenaan kembali sanksi yang ditujukan untuk membatasi tajam ekspor minyak mentah produsen utama.



Menteri Energi AS Rick Perry mengatakan tidak ada rencana bagi Amerika Serikat untuk melepaskan minyak dari Strategic Petroleum Reserves (SPR), yang juga memberikan beberapa guncangan ke atas ke pasar, menurut Market Watch. Pelaku pasar khawatir Trump akan beralih untuk menjual minyak dari SPR AS, untuk membatasi kenaikan harga minyak.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 54,65 poin atau 0,21 persen menjadi 26.439,93. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 8,03 poin atau 0,28 persen menjadi 2.914,00. Indeks Nasdaq Composite naik 51,60 poin, atau 0,65 persen, menjadi 8.041,97.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase, kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. Kenaikan suku bunga acuan dilakukan the Fed sejalan dengan kian kuatnya perekonomian Amerika Serikat.









(ABD)