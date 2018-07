Emas Dunia Naik Didukung Pelemahan Dolar AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), menghentikan penurunan dua hari berturut-turut, didukung oleh dolar Amerika Serikat (USD) yang sedikit lebih rendah.



Mengutip Antara, Kamis, 26 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD6,3 atau 0,51 persen menjadi ditutup pada USD1.231,8 per ons. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun sebanyak 0,26 persen menjadi 94,32 pada pukul 19.55 GMT.

Emas biasanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan USD, yang berarti jika USD melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 6,9 sen AS atau 0,44 persen menjadi menetap di USD15,589 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober bertambah USD4,1 atau 0,49 persen menjadi ditutup pada USD839,7 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 172,16 poin atau 0,68 persen menjadi berakhir di 25.414,10 poin. Indeks S&P 500 naik 25,67 poin atau 0,91 persen menjadi ditutup di 2.846,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 91,47 poin atau 1,17 persen menjadi 7.932,24 poin.



Produsen pesawat terbang AS Boeing membukukan laba per saham sebesar USD3,33 dan pendapatan USD24,3 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street. Tetapi komponen Dow itu mempertahankan proyeksi laba per sahamnya untuk setahun penuh di kisaran USD14,3 hingga USD14,5, di bawah ekspektasi para analis.









(ABD)