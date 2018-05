Pertumbuhan Ekonomi AS Dinilai jadi Titik Lemah The Fed

New York: Federal Reserve diyakini menaikkan suku bunga acuan pada Juni 2018 sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian di Amerika Serikat (AS), menurut banyak investor dan ekonomi Wall Street. Namun, di luar itu, opsi bank sentral Amerika Serikat dibatasi oleh satu faktor kritis.



"Sementara Anda memiliki angka inflasi dan pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi the Fed, tetapi Anda harus berhati-hati untuk jumlah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berada di suatu tempat dalam kisaran tiga persen," kata Wakil Presiden Senior Ambrosino Brothers Todd Colvin, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 21 Mei 2018.

Setelah awal tahun yang mengecewakan, kemampuan ekonomi AS untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tiga persen masih diperdebatkan. Pertumbuhan mencatat 2,3 persen pada kuartal pertama, naik dari 1,2 persen pada periode yang sama di 2017. Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi setahun penuh sebesar 2,7 persen, menurut data FactSet.



"Kami membutuhkan potongan pajak untuk memberi makan atau sesuatu dan kita belum benar-benar melihatnya. Jadi, akankah kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi tiga persen? Itu bisa menjadi kelemahan the Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi atau lebih dari yang mereka inginkan saat ini," kata Colvin.







Pasar menetapkan harga mendekati kepastian kenaikan suku bunga sebanyak 25 basis poin ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemu pada Juni, menurut CME Group. Itu akan menandai kenaikan kedua suku bunga acuan di tahun ini. Sepertiga kemungkinan akan datang pada September mendatang.



"Jika (suku bunga) the Fed naik karena pasar mengharapkan, kita bisa berada di jalur untuk menghasilkan jauh lebih tinggi dari level saat ini. Apapun di atas hasil 3,25 persen pada catatan treasury 10 tahun akan merusak daya tarik relatif di ekuitas," kata Colvin.



Adapun imbal hasil surat utang Pemerintah AS 10 tahun sempat mencapai level tertinggi baru di 3,128 persen pada minggu ini, puncaknya tidak terlihat sejak Juli 2011. Bahkan, imbal hasil obligasi 30 tahun menyentuh level tertinggi sejak Oktober 2014.



"Itu bisa menjadi level di mana kita melihat perdagangan yang berkelanjutan, tidak hanya dalam surat utang Pemerintah AS 10 tahun. Tapi, saya pikir Anda mulai melihat sebagian dari uang itu meninggalkan pasar saham dan sebagai lawannya dari uang tunai tidak masuk ke pasar," pungkas Colvin.









(ABD)