Jepang dan Uni Eropa Ingatkan Dampak Perang Dagang

Tokyo: Sekutu Amerika Serikat (AS), Jepang dan Uni Eropa memberi tahu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang gelombang tindakan pembalasan terhadap tarif AS pada baja dan aluminium yang bisa meningkatkan prospek perang perdagangan.



Jepang memberitahu WTO bahwa mereka berhak mengenakan tarif atas barang-barang AS senilai USD451 juta setara dengan dampak tarif AS yang baru dikenakan pada produk logam Jepang sebagaimana dikatakan kementerian luar negeri Jepang yang dikutip Channel News Asia, Minggu, 20 Mei 2018.



"Kami berencana untuk memutuskan dengan tepat, mengingat dampaknya terhadap perusahaan Jepang serta langkah-langkah terkait AS," kata Kemenlu Jepang.



Uni Eropa telah menjelaskan bahwa saat ini tidak bermaksud untuk menggunakan langkah-langkah balasan namun akan membuat keputusan pada batas terakhir keputusan pada 1 Juni 2018.



Daftar yang disusun oleh Komisi Europa, badan eksekutif Uni Eropa, termasuk tarif pada selai kacang, sepeda motor dan jeans denim, sebagai tamparan Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan tarif.



Trump memicu kekhawatiran perang dagang pada Maret ketika ia memutuskan untuk mengenakan tarif 25 persen pada baja dan 10 persen pada impor aluminium yang ditargetkan untuk Tiongkok tetapi juga negara sekutu, termasuk negara-negara UE serta Jepang.



Tiongkok telah mengambil langkah-langkah balas dendam tetapi Jepang telah mengambil pendekatan damai, mencoba memenangkan pengecualian melalui dialog.



Menjelang pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Abe pada April, Trump dalam akun twiternya mengatakan bahwa Jepang "telah memukul kami dengan keras pada perdagangan selama bertahun-tahun".



"Jepang telah memperingatkan tarif itu bisa berdampak buruk pada hubungan ekonomi" antara ekonomi pertama dan ketiga terbesar di dunia."



Ekspor produk baja dan aluminium Jepang ke AS mencapai 200 miliar yen tahun lalu. Eropa mengekspor sekitar USD4 miliar senilai baja dan satu miliar euro aluminium ke Amerika Serikat setiap tahun.





(SAW)