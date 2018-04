Wall Street Tertekan Penurunan Tajam di Sektor Teknologi

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat karena kekhawatiran tentang isu-isu perdagangan dan penurunan tajam di sektor teknologi membebani pasar.



Melansir Xinhua, Selasa, 3 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 458,92 poin atau 1,90 persen ke 23.644,19. Indeks S & P 500 melemah 58,99 poin atau 2,23 persen ke 2.581,88. Serta Nasdaq Composite Index turun 193,33 poin atau 2,74 persen menjadi 6.870,12.

Indeks VIX, yang mengukur ekspektasi pasar terhadap volatilitas di masa depan, melonjak 16,47 persen menjadi 23,26 pada akhir perdagangan Senin.



Penurunan tajam dalam sektor teknologi, dipimpin oleh Amazon, mengguncang investor. Saham Amazon merosot 5,21 persen pada perdagangan Senin setelah Presiden AS Donald Trump mencuit bahwa Amazon telah menipu US Postal Service, menambahkan perusahaan pelayanan pengiriman paket e-commerce raksasa ini kehilangan "miliaran dolar".



Departemen Keuangan AS mengatakan Tiongkok telah menangguhkan konsesi tarif atas 128 item produk AS termasuk daging babi dan buah-buahan yang dimulai Senin.



Tarif Bea Komisi Dewan Negara telah memutuskan untuk memberlakukan tarif 15 persen pada 120 item produk yang diimpor dari AS termasuk buah-buahan dan produk terkait, dan tarif 25 persen pada delapan item impor termasuk daging babi dan produk terkait dari negara, menurut pernyataan yang dipasang di situs web kementerian.



Pernyataan tersebut mengatakan itu adalah tindakan balasan sebagai tanggapan atas langkah AS sebelumnya untuk menampar tarif impor baja dan aluminium.



Meskipun keberatan terjadi di seluruh dunia, pemerintahan AS memutuskan untuk memberlakukan tarif 25 persen atas impor baja dan tarif 10 persen pada aluminium, dengan tarif impor dari negara-negara termasuk Tiongkok.



Di sisi ekonomi, Purchasing Managers Index (PMI) turun 1,5 poin persentase dari pembacaan Februari 60,8 persen menjadi 59,3 persen pada Maret, hilang perkiraan pasar, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada Senin.



Di pasar lain, harga minyak mundur pada Senin karena kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat membebani pasar.



The West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei turun USD1,93 menjadi USD63,01 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD1,70 menjadi USD67,64 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sementara itu, indeks dolar AS naik terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin. Indeks, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08 persen di 90,046 pada akhir perdagangan.





(AHL)