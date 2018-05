Kenaikan Suku Bunga Acuan Tidak Boleh Ganggu Ekonomi Global

New York: Federal Reserve mengungkapkan keputusan the Fed dan bank sentral utama lainnya untuk menaikkan suku bunga acuan setelah periode panjang tetap rendah tidak boleh mengganggu perekonomian global. Bank sentral AS menilai peran kebijakan moneter AS dalam mendorong kondisi keuangan global dan arus modal sering dibesar-besarkan.



Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas telah memainkan peran lebih besar dalam pemulihan arus modal baru-baru ini ke ekonomi pasar yang sedang berkembang daripada kebijakan yang diambil oleh bank-bank sentral lainnya.

"Stimulus moneter oleh the Fed dan ekonomi maju lainnya memainkan peran yang relatif terbatas pada lonjakan arus modal dalam beberapa tahun terakhir. Ada alasan bagus untuk berpikir normalisasi kebijakan moneter di negara maju harus terus terbukti dapat dikelola untuk negara berkembang," kata Powell, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 9 Mei 2018.



Setelah mempertahankan suku bunga acuan pada rekor terendah mendekati nol persen selama tujuh tahun setelah krisis keuangan 2008, the Fed mulai meningkatkan tingkat suku bunga secara bertahap pada Desember 2015. Banyak ekonom swasta percaya the Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada Juni dan menaikkan suku bunga sebanyak tiga atau empat kali tahun ini.







Dalam sambutannya, Powell menyatakan dia tidak mengabaikan risiko karena the Fed, bank sentral Eropa, dan bank sentral utama lainnya menaikkan suku bunga acuan. Tentu kenaikan suku bunga acuan itu sudah melalui pembahasan dan pertimbangan yang matang.



"Beberapa investor dan lembaga mungkin tidak dalam posisi baik untuk kenaikan suku bunga, bahkan mengantisipasi secara luas. Dan tentu saja, kondisi ekonomi di masa depan mungkin mengejutkan kita, seperti yang sering mereka lakukan," ungkapnya.



Namun, dia menekankan, the Fed berencana melakukan sesuatu hal yang bisa meminimalkan gangguan dengan melakukan komunikasi perubahan kebijakan dengan jelas dan baik. Dalam pidatonya, Powell mengindikasikan, the Fed akan berusaha menghindari pengulangan kesalahan saat 2013 silam.



"Kami akan menyampaikan komunikasi strategi kebijakan kami sejelas dan transparan mungkin untuk membantu menyelaraskan harapan dan menghindari gangguan pasar," pungkasnya.









