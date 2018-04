CPO Terkena Sentimen Positif Perang Dagang AS-Tiongkok

Jakarta: Transaksi crude palm oil (CPO) pada perdagangan Rabu, 4 April ditutup 18 ringgit Malaysia lebih tinggi dibandingkan penutupan pada perdagangan sebelumnya di harga 2.454 ringgit Malaysia.



"Transaksi CPO di Bursa Malaysia Rabu kemarin sempat mencapai harga hingga kisaran tertingginya di 2.478 ringgit Malaysia," tutur analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi dalam hasil risetnya, Kamis, 5 April 2018.

Dia menjelaskan CPO mendapatkan benefit dari langkah terbaru Tiongkok untuk memberlakukan tarif 25 persen pada impor kedelai dari Amerika Serikat (AS).



Tiongkok adalah pengimpor kedelai terbesar di dunia dan juga pembeli terbesar kedelai AS dengan perdagangan diperkirakan sebesar USD14 miliar pada tahun lalu. Selain itu Tiongkok adalah pasar ekspor terbesar ketiga untuk CPO Malaysia pada 2017.



Sentimen positif pelaku pasar terhadap CPO kemarin telah membalikkan kerugian pada hari perdagangan sebelumnya untuk menutup 18 ringgit Malaysia lebih tinggi pada 2.454 ringgit Malaysia di akhir sesi perdagangan.



"Potensi tarif tambahan pada kedelai AS berpotensi menyebabkan harga kedelai yang lebih tinggi di Tiongkok, dan harga domestik yang lebih tinggi ini diprediksi akan menyebabkan melemahnya permintaan untuk komoditi tersebut," jelasnya.



Hal ini karena minyak sawit dapat bermanfaat sebagai salah satu pengganti minyak yang dapat di konsumsi di Tiongkok dengan harganya yang relatif terhadap minyak kedelai. Permintaan yang kuat untuk minyak sawit akan membantu mendukung atau meningkatkan harga minyak sawit itu sendiri.



Pada perdagangan Kamis, 5 April 2018 saat tulisan ini disusun, pergerakan harga CPO sedang bergerak pada level 2.471 ringgit Malaysia.



Adapun pada perdagangan hari ini terdapat peluang penguatan dengan perlu adanya konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran:

2.472 ringgit Malaysia (resistance 1),

2.501 ringgit Malaysia (resistance 2), dan

2.536 ringgit Malaysia (resistance 3).



Selain itu terbuka juga potensi pelemahan yang dapat terjadi dengan acuan support pada kisaran harga di:

2.396 ringgit Malaysia (support 1),

2.384 ringgit Malaysia (support 2), dan

2.378 ringgit Malaysia (support 3).





(AHL)