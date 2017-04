Jerman Tidak Khawatir dengan Rencana Reformasi Pajak AS

Metrotvnews.com, Washington: Menteri Keuangan (Menkeu) Jerman Wolfgang Schaeuble tidak khawatir dengan prospek pemotongan tarif pajak perusahaan di Amerika Serikat (AS). Langkah itu sejalan dengan rencana dari Presiden AS Donald Trump yang berencana untuk memangkas pajak sesuai dengan janji kampanyenya.



"(Jerman) tidak khwatir dengan rencana pemotongan tarif pajak perusahaan AS," kata Schaeuble, di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia, di Washington, seperti dikutip dari Reuters, Senin 24 April 2017.

Presiden AS Donald Trump pada Jumat menjanjikan sebuah pengumuman besar tentang reformasi pajak segera dan memerintahkan peninjauan kembali peraturan perpajakan era Obama yang ditulis untuk mencegah perusahaan AS melakukan relokasi ke luar negeri untuk memotong tagihan pajak mereka."Tarif pajak korporat AS termasuk yang tertinggi di dunia. Jika Amerika Serikat menurunkan pajak perusahaannya ke tingkat Eropa atau internasional maka tidak akan sedikit mengganggu saya, justru sebaliknya," ungkap Schaeuble.Pada saat yang sama, Schaeuble menyatakan, dia menentang rencana perubahan sistemik terhadap perpajakan perusahaan berdasarkan negara asal mereka dan pajak perbatasan proteksionis yang disukai oleh Ketua DPR A Paul Ryan.Administrasi Trump telah mengkritik Jerman karena surplus perdagangannya yang besar dengan Amerika Serikat, sementara Jerman telah mengatakan bahwa perusahaannya membuat produk berkualitas yang ingin dibeli pelanggan.Selama kampanye pemilihan 2016, Trump awalnya mengeluarkan sebuah rencana yang mencakup proposal untuk pemotongan tarif pajak untuk perorangan dan perusahaan, pencabutan pajak real estat, sebuah liburan pemulangan pajak luar negeri untuk perusahaan multinasional dan sebuah pembatasan atas kepentingan bisnis.(ABD)