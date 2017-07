USD Menguat Didukung Data Ekonomi Positif

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), setelah data ekonomi yang keluar dari negara tersebut secara keseluruhan positif.



Indeks Pembelian Manajer (PMI) Manufaktur AS dari Markit yang disesuaikan secara musiman untuk Juli meningkat menjadi 53,2, mencapai level tertinggi selama empat bulan, dari 52,0 pada Juni. Angka terbaru juga mengalahkan konsensus pasar 52,0.

Mengutip Antara, Selasa 25 Juli 2017, sementara itu, Indeks Aktivitas Bisnis Jasa AS dari Markit yang disesuaikan secara musiman tercatat di 54,2, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16 persen menjadi 94,006 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1641 dolar AS dari 1,1678 dolar AS, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3034 dolar AS dari 1,3001 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia bertambah menjadi 0,7922 dolar AS dari 0,7921 dolar AS.Dolar AS dibeli 111,12 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,07 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9459 franc Swiss dari 0,9440 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2510 dolar Kanada dari 1,2534 dolar Kanada.(ABD)