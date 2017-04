Dua Tahun Mendatang, Ekonomi Tiongkok Stagnan di Level 6,3%

Metrotvnews.com, Jakarta: World Bank memperkirakan ekonomi Tiongkok akan terus melambat. Setidaknya dalam dua tahun ke depan, ekonomi negeri tirai bambu ini akan tumbuh berada di kisaran 6,3 persen, atau lebih kecil dari pencapaian 6,7 persen di 2016. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 6,3 persen sangat minim bila dibanding dengan negara-negara besar yang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik lainnya.



Kedaan itu membuat, ‎menurut Chief Economist for the East Asia and Pacific Region of the World Bank Sudhir Shetty‎, pemerintah Tiongkok harus meneruskan usahanya dalam menurunkan utang korporat dan merestrukturisasi perusahaan BUMN yang dimilikinya.

Tak hanya sebatas itu saja, dia mengimbau, agar diperlukan juga upaya untuk memperketat peraturan bagi aktivitas bank gelap dan mengatasi kenaikan utang kredit kepemilikan rumah."Reformasi untuk mengurangi kelebihan kapasitas industri dapat ditopang dengan memperkuat transfer sosial dan kebijakan tenaga kerja," ungkap Sudhir dalam video conference di Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis 13 April 2017.Lanjut dia, proyeksi ekonomi Tiongkok yang turun juga terlihat dari tindakan Pemerintah Tiongkok untuk menurunkan kelebihan kapasitas dan ekspansi kredit. Akibatnya laporan dari bank dunia memperkirakan akan ada pelemahan aktivitas sektor real estate di Tiongkok.Sebelumnya, Sudhir telah mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan negara-negara besar Asia Tenggara diprediksi akan naik menjadi 5 persen di 2017. Angka itu naik dari tingkat pertumbuhan 4,9 persen di 2016. Secara keseluruhan ekonomi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan naik menjadi 6,2 persen di 2017, dan 6,1 persen di 2018."Kebijakan yang kuat serta kenaikan proyeksi perekonomian global secara bertahap telah membantu negara-negara berkembang Asia Timur dan Pasifik untuk mempertahankan pertumbuhan dan menurunkan kemiskinan," ucap Sudhir Shetty.(SAW)