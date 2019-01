Bursa Wall Street Menghijau

New York: Saham-saham di Wall Street lebih tinggi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi setelah risalah pertemuan Federal Reserve (the Fed) yang diadakan pada Desember menunjukkan bahwa bank sentral bersabar tentang penaikan suku bunga acuan.



Mengutip Antara, Kamis, 10 Januari 2019, indeks Dow Jones Industrial Average naik 91,67 poin atau 0,39 persen, menjadi berakhir di 23.879,12 poin. Indeks S&P 500 bertambah 10,55 poin atau 0,41 persen, menjadi ditutup di 2.584,96 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 60,08 poin atau 0,87 persen, menjadi berakhir di 6.957,08 poin.

Pejabat-pejabat the Fed mengakui bahwa jalur kebijakan ke depan kurang jelas setelah menyetujui penaikan suku bunga pada pertemuan terakhir mereka. Risalah menunjukkan penaikan suku bunga datang dengan keengganan dari beberapa anggota yang berpikir kurangnya tekanan inflasi sebagai alasan terhadap penaikan suku bunga lagi.



Risalah datang setelah Ketua the Fed Jerome Powell mengisyaratkan pengetatan moneter lebih lambat. Dia mengatakan para pejabat the Fed terus mengawasi suara-suara pasar keuangan, dan bahwa kebijakan the Fed fleksibel dan melekat pada perkembangan ekonomi terkini.



Ia menambahkan bank sentral AS tidak akan ragu untuk menyesuaikan rencana pengurangan neracanya, jika menyebabkan masalah-masalah di pasar. Ketiga indeks utama melonjak lebih dari tiga persen pada Jumat 4 Januari karena komentar Powell dan membukukan kemenangan beruntun empat hari pada penutupan Rabu 9 Januari.



Selain itu, yang juga mengangkat sentimen pasar adalah berita bahwa negosiasi perdagangan terbaru antara dua ekonomi utama dunia yakni antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menunjukkan tanda-tanda kemajuan.









