Wall Street Rebound Usai Kekhawatiran Perang Dagang Berkurang

New York: Saham-saham di Wall Street berbalik menguat atau rebound dan berakhir melonjak pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi setelah kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tampak berkurang.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 669,40 poin atau 2,84 persen, menjadi 24.202,60 poin. Indeks S&P 500 meningkat 70,29 poin atau 2,72 persen, menjadi 2.658,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 227,88 poin atau 3,26 persen, menjadi 7.220,54 poin.

Pada Jumat lalu, saham-saham AS merosot untuk sesi kedua berturut-turut, dengan Nasdaq jatuh lebih dari 2,4 persen, karena sentimen investor tertekan oleh rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif pada produk impor dari Tiongkok.







Pada Sabtu lalu, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He melakukan percakapan telepon dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, mendesak upaya bersama untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan Tiongkok-AS.



Liu menyatakan harapan bahwa kedua belah pihak akan tetap rasional dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan perdagangan mereka secara keseluruhan. Setelah percakapan, Mnuchin mengatakan pada Minggu bahwa dia berharap secara hati-hati kesepakatan dapat dicapai dengan Tiongkok, menurut Fox News.



Para analis mengatakan bahwa ketegangan perdagangan global diperkirakan akan tetap di depan dan pusat perhatian bagi para investor dalam pekan yang akan menjadi libih singkat ini karena liburan, dengan pasar dijadwalkan akan tutup pada hari Jumat Agung.



Di sisi ekonomi, dipimpin oleh perbaikan dalam indikator-indikator yang terkait produksi, Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago naik dari 0,02 pada Januari menjadi 0,88 pada Februari, mengalahkan konsensus pasar.









(ABD)