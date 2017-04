Harga Minyak Dunia Turun Akibat Aksi Ambil Untung

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mencari alasan untuk mengambil keuntungan setelah lonjakan harga baru-baru ini.



Mengutip Antara, Kamis 13 April 2017, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei mengalami penurunan sebanyak USD0,29 menjadi menetap di USD53,11 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juni, mengalami penurunan sebanyak USD0,37 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD55,86 per barel di London ICE Futures Exchange.Pada Selasa, harga minyak memperpanjang kenaikan beruntun untuk hari keenam, dengan minyak AS menyentuh level tertinggi sejak 7 Maret, setelah Arab Saudi menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi.Di sisi lain, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu 12 April 2017 bahwa persediaan minyak mentahnya turun 2,2 juta barel pekan lalu menjadi 533,4 juta barel.(ABD)