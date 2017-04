Jeffrey Lacker Tinggalkan Bank Sentral AS

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Federal Reserve Bank of Richmond Jeffrey Lacker tiba-tiba meninggalkan bank sentral Amerika Serikat (AS) pada Selasa. Hal itu dilakukan setelah ia mengakui bahwa percakapannya dengan analis Wall Street pada 2012 mungkin telah mengungkapkan informasi rahasia tentang pilihan kebijakan the Fed.



Mengutip Reuters, Kamis 6 April 2017, kebocoran informasi pada 2012 telah memicu penyelidikan kriminal setelah perusahaan riset Medley Global Advisors mengatakan kliennya memberikan rincian mengenai pertemuan kunci pada pejabat the Fed sehari sebelum the Fed merilis rekaman sebuah diskusi.

Gedung The Fed (FOTO: Reuters)

Pada pertemuan kebijakan the Fed di September 2012, pejabat meletakkan sebuah dasar untuk stimulus pembelian obligasi besar mereka yang akan digelar pada akhir tahun itu. Adapun pengetahuan diskusi awal yang bisa diberikan beberapa pedagang menjadi tidak adil.Lacker sebelumnya mengumumkan bahwa dia akan pensiun di Oktober, namun pada Selasa dia memutuskan untuk membuat kepergiannya efektif dengan segera karena perannya dalam kebocoran tersebut. Kendati demikian, tidak jelas apakah Lacker didorong keluar dari jabatannya.Jeffrey Lacker mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa butuh tindakan yang tepat setelah mempelajari hasil penyelidikan pemerintah terkait kebocoran. Pengacara Lacker mengatakan ia tidak akan menghadapi tuduhan. Inspektur Jenderal the Fed Mark Bialek mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa ia menutup penyelidikan kebocoran."Saya melewati garis," kata Lacker, dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa ia tidak pernah memiliki maksud untuk mengungkapkan informasi rahasia dan bahwa ia mungkin telah melanggar aturan terhadap orang-orang yang memberikan keunggulan dalam bisnis.(ABD)