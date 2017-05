AS Sebut Ancaman Perdagangan Kanada Tidak Tepat

Metrotvnews.com, Washington: Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengungkapkan bahwa ancaman tindakan perdagangan balasan dari pejabat Kanada tidak sesuai atau tidak tepat. Bahkan, kondisi itu tidak akan memengaruhi penentuan tugas impor AS akhir pada komoditas kayu lunak Kanada.



"Kami terus percaya bahwa penyelesaian yang dinegosiasikan demi kepentingan terbaik semua pihak dan kami siap untuk mencapai tujuan tersebut," kata Ross, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS, seperti dikutip dari Reuters, Senin 8 Mei 2017.

Pada Jumat lalu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyatakan bahwa pemerintahnya akan mempelajari apakah akan menghentikan perusahaan AS dari pengiriman batu bara thermal dari pelabuhan di Provinsi Pasifik British Columbia sebagai tanggapan atas tugas kayu tersebut.Kanada juga sedang mempertimbangkan bea keluar ekspor dari Oregon seperti anggur, lantai, dan kayu lapis, sebuah sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, mengutip peran yang dimainkan oleh Senator AS Ron Wyden, Oregon Demokrat, dalam menekan tarif kayu.Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan mitra dagang terbesar kedua Kanada telah memburuk sejak Departemen Perdagangan AS pada akhir April menerapkan tugas anti-subsidi awal rata-rata 20 persen untuk impor kayu lunak Kanada.Sengketa yang telah berlangsung lama berpusat pada muatan produsen kayu AS sehingga pesaing Kanada yang berbiaya rendah mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah yang tidak adil karena kayu Kanada sebagian besar ditanam di lahan publik.Ross mengatakan dalam pernyataannya bahwa keputusan Departemen Perdagangan didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan, bukan pada pertimbangan politis. "Ancaman tindakan pembalasan tidak pantas dan tidak akan memengaruhi penentuan akhir," tegas Ross.(ABD)