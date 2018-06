Tensi Dagang AS-Tiongkok Memanas, Harga Emas Berpeluang Rebound

Jakarta: Harga emas berpeluang untuk rebound dan menguji resisten di USD1.285 di tengah semakin memanasnya tensi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.



"Potensi rentang perdagangan sesi Asia di USD1.275-USD1.285," tutur analis Monex Investindo Futures dalam hasil analisanya, Senin, 18 Juni 2018.

Harga emas turun tajam pada perdagangan Jumat, berakhir di level USD1.279,75 (-1,7 persen) karena kecewanya spekulan dengan melikuidasi posisi beli meskipun ada tensi dagang AS-Tiongkok. Adapun harga saat penulisan USD1.279,64.





Sumber: Monex Investindo Futures



Seperti diketahui harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun lebih dari dua persen pada perdagangan Jumat. Pelemahan ini terjadi karena kekuatan dolar AS dan emas gagal bertahan di atas level resisten sehingga mendorong ke level terendah di tahun ini.



Dilansir oleh Xinhua, Sabtu, 16 Juni 2018, harga kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD29,8 atau 2,28 persen menjadi USD1.278,5 per ons.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 78,2 sen atau 4,53 persen menjadi USD16,48 per ons. Platinum untuk Juli turun USD23,1 atau 2,54 persen menjadi USD887,8 per ons.



Tiongkok sebelumnya telah mengumumkan daftar produk kepada Amerika Serikat (AS) yang akan dikenakan tarif tambahan, sebagai tanggapan atas pengumuman AS untuk memberlakukan bea masuk tambahan atas impor Tiongkok.



Disetujui oleh Dewan Negara, Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara Tiongkok telah memutuskan untuk mengenakan bea tambahan sebesar 25 persen atas 659 item produk AS senilai sekitar USD50 miliar.





