Harga CPO Rebound Usai Turun 4 Hari Beruntun

Jakarta: Harga crude palm oil (CPO) bergerak naik pada perdagangan hari ini, bangkit dari level terendah satu pekan yang disentuh pada perdagangan Senin.



"Sentimen positif datang dari pelemahan kurs ringgit yang menyebabkan harga CPO menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya," tukas analis Monex Investindo Futures dalam hasil risetnya, Selasa, 28 Agustus 2018.

Meski demikian penguatan CPO kemungkinan akan terbatas mengingat saat ini masih dibayangi sentimen negatif dari penurunan harga minyak kedelai.



Hingga perdagangan Senin kemarin, CPO telah turun empat hari beruntun, mengikuti penurunan harga minyak kedelai. Sebagai kompetior, penurunan harga minyak kedelai tidak akan menguntungkan bagi CPO, sehingga pergerakan keduanya cenderung berkorelasi positif.



Harga minyak kedelai pada perdagangan Senin berada di level terendah enam pekan, penurunan terjadi akibat prediksi lonjakan hasil panen di AS.



CPO untuk kontrak November di Bursa Derivatif Malaysia diperdagangakan di kisaran 2.232 ringgit Malaysia per ton, dengan rentang perdagangan potensial hari ini 2.190-2.245 ringgit Malaysia per ton.





(AHL)