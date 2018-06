Peningkatan Produksi AS Buat Harga Minyak Dunia Tergelincir

New York: Harga minyak dunia menetap lebih rendah atau tergelincir pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena meningkatnya produksi minyak mentah di Amerika Serikat (AS) dan membebani pasar.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 2 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun USD1,23 untuk menetap di USD65,81 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD0,77 menjadi ditutup pada USD76,79 per barel di London ICE Futures Exchange.

Jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS ditambah dua menjadi total 861 rig pada pekan ini, menandai level tertinggi sejak Maret 2015, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya.







Administrasi Informasi Energi (EIA) AS melaporkan bahwa produksi minyak mentah AS naik 2,1 persen dari pembacaan Februari menjadi 10.474 juta barel per hari pada Maret. Itu naik 14,6 persen dari Maret 2017.



Sementara itu, para pedagang telah memperhatikan laporan-laporan seputar niat Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen besar lainnya di luar kartel, terutama Rusia, yang dikatakan membebani dorongan untuk menghasilkan produksi.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 219,37 poin atau 0,90 persen menjadi 24.635,21. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 29,35 poin atau 1,08 persen menjadi 2,734.62. Indeks Nasdaq Composite meningkat 112,21 poin, atau 1,51 persen, menjadi 7.554,33.









(ABD)