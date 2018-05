Emas Dunia Menguat Tipis Menyusul Laporan Pekerjaan AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), bahkan ketika dolar Amerika Serikat (USD) menguat menyusul laporan data kesempatan kerja AS yang lebih lemah dari perkiraan.



Mengutip Antara, Sabtu, 5 Mei 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni menambahkan USD2 atau 0,15 persen menjadi ditutup pada USD1.314,7 per ounce.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan AS meningkat lebih lemah dari yang diharapkan pada April dan tingkat pengangguran turun mendekati level terendah 17,5 tahun sebesar 3,9 persen.







Namun, kenaikan harga emas lebih lanjut tertahan oleh penguatan dolar AS. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,2 persen menjadi 92,58 pada pukul 18.00 GMT.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi kurang menarik bagi para pemegang mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 7,2 sen AS atau 0,44 persen, menjadi menetap di USD16,519 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD6,3 atau 0,70 persen, menjadi ditutup pada USD910,3 per ounce.









(ABD)