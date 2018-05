Alasan Trump Selamatkan Perusahaan Telekomunikasi Tiongkok

New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan upaya bantuan yang diberikan kepada perusahaan Tiongkok, ZTE, berhubungan dengan kesepakatan perdagangan yang lebih besar dengan Tiongkok. AS terus melakukan pembahasan dengan Tiongkok dengan harapan mencapai kesepakatan perdagangan.



Para pejabat administrasi Trump, seperti Menteri Perdagangan Wilbur Ross, mencoba untuk memisahkan antara dorongan Presiden terkait perusahaan telekomunikasi yakni ZTE dengan pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok. Ross pada minggu ini menyebut kondisi itu sebagai masalah penegakan, bukan perselisihan perdagangan.

Pernyataan publik dari Trump ternyata telah mengacaukan pesan itu. Dalam serangkaian cuitannya, Presiden Trump mengatakan belum ada lipatan pada janjinya untuk menindak praktik-praktik perdagangan Tiongkok. Dia mengatakan pertemuan tingkat tinggi tentang hubungan perdagangan AS-Tiongkok bahkan belum dimulai.







Selain itu, Trump juga berpendapat AS sangat sedikit memberi dalam perundingan karena telah memberikan begitu banyak selama bertahun-tahun. "Tiongkok memiliki banyak hal untuk diberikan!," tegas Trump, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 17 Mei 2018.





Sumber: @realDonaldTrump



Bulan lalu, administrasi Trump melarang perusahaan AS melakukan penjualan ke ZTE selama tujuh tahun. Larangan itu datang sebagai tanggapan atas pengiriman barang-barang Amerika ke Iran dan Korea Utara yang melanggar sanksi. Ini secara efektif melumpuhkan ZTE.





Sumber: @realDonaldTrump



Pada Minggu, Presiden Trump mengaku dia menginstruksikan Departemen Perdagangan AS untuk menemukan cara guna membantu pembuat peralatan telekomunikasi kembali ke bisnis dengan cepat. "Terlalu banyak pekerjaan hilang di Tiongkok," kata Presiden Trump.



Senat Demokrat menuduh Trump meninggalkan janji untuk menindak pelanggaran perdagangan yang dituduhkan oleh Tiongkok. Seorang Senat Republik, Marco Rubio dari Florida, juga memperingatkan risiko keamanan nasional dan mengatakan dia berharap ini bukan langkah awal mundur dari Tiongkok.









(ABD)