Wall Street Turun Tipis di Tengah Rilis Data Ekonomi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup sedikit lebih rendah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), seiring minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri dan luar negeri. Kondisi itu terjadi karena investor mencerna laporan pendapatan perusahaan dan data ekonomi.



Mengutip Antara, Jumat, 25 Mei 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 75,05 poin atau 0,30 persen menjadi 24.811,76. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 5,53 poin atau 0,20 persen ke 2,727.76. Indeks Nasdaq Composite turun 1,53 poin, atau 0,02 persen, menjadi 7.424,43.

Pada pendapatan perusahaan, Best Buy melaporkan laba yang disesuaikan sebesar 82 sen per saham pada Kamis, mengalahkan ekspektasi analis industri 75 sen per saham. Setelah rilis laporan laba kuartalan yang menggembirakan, saham pengecer elektronik AS jatuh 6,65 persen pada penutupan pasar.







Saham produsen makanan Hormel turun lebih dari satu persen pada akhir perdagangan setelah melaporkan laba kuartalan 44 sen per saham. Kondisi semacam ini yang akhirnya memberikan efek terhadap minat investor untuk menggeliatkan pasar saham.



Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa dalam pekan yang berakhir 19 Mei, klaim pengangguran awal di Amerika Serikat naik 11.000 dari minggu sebelumnya ke 234.000 musiman yang disesuaikan, lebih tinggi dari konsensus pasar 220.000.



Sementara itu, penjualan rumah yang ada di AS mundur pada April baik secara bulanan dan tahunan, National Association of Realtors (NAR) melaporkan. Total penjualan rumah yang ada, yang menyelesaikan transaksi yang mencakup rumah keluarga tunggal, townhomes, kondominium dan co-ops, turun 2,5 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman.









(ABD)