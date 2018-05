Harga CPO Terkoreksi

Jakarta: CPO pada perdagangan Jumat pekan lalu ditutup di 2.455 ringgit Malaysia, dengan histori pada hari perdagangan tersebut menyentuh harga rendah (low) di 2.447 ringgit Malaysia serta harga tinggi (high) di 2.482 ringgit Malaysia.



CPO berjangka Malaysia mengalami penurunan paling tajam dalam jangka tujuh minggu pada pentupan perdagangan Jumat, terbebani oleh permintaan ekspor yang rendah.

"Kontrak minyak sawit untuk pengiriman Agustus di Bursa Malaysia turun 1,5 persen menjadi 2.455 ringgit Malaysia atau setara dengan USD617 per metrik ton pada penutupan perdagangan tersebut yang merupakan penurunan terbesar sejak 9 April 2018," tutur Analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi dalam analisanya, Senin, 28 Mei 2018.



Pengiriman produk CPO Malaysia selama 1-25 Mei 2018 turun 16,6 persen dari periode yang sama pada tahun lalu, menurut rilis data dari perusahaan inspeksi independen AmSpec Agri Malaysia pada Jumat.



Sedangkan rilis data oleh surveyor kargo Societe Generale de Surveillance pada Jumat menunjukkan ekspor dalam periode waktu yang sama turun 13.5 persen.



Perdagangan hari ini, saat tulisan ini disusun, pergerakan harga CPO sedang berada pada level 2.415 ringgit Malaysia. Dengan perdagangan hari ini dibuka pada harga 2.431 ringgit Malaysia, sementara harga tinggi tercatat berada di 2.432 ringgit Malaysia, dan harga rendah di 2.408 ringgit Malaysia.



Harga CPO diperkirakan akan tetap lebih rendah karena produksi kemungkinan melebihi permintaan pada tahun ini, menurut rilis oleh RAM Rating Services Bhd.



Harga CPO rata-rata sekitar 2.467 ringgit Malaysia per ton pada kuartal I-2018, turun sekitar 22 persen periode year on year, tetapi pada periode yang sama tahun lalu harga sebagian besar di atas 3.000 ringgit Malaysia per metrik ton.



Dewan Minyak Sawit Malaysia memproyeksikan produksi CPO lokal naik sekitar tiga persen periode year on year menjadi 20,5 juta ton pada tahun ini, sementara Asosiasi Minyak Sawit Indonesia mengantisipasi pertumbuhan 10 persen periode year on year dalam produksi CPO.



"Ekspor CPO Indonesia turun tiga persen periode year on year dalam dua bulan pertama pada 2018 ini karena melemahnya permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa, dan India," tambah dia.



Namun demikian, ekspor CPO Malaysia meningkat tajam sebesar 20 persen periode year on year dalam empat bulan pertama 2018 ini, melebihi peningkatan output selama periode tersebut.



Ekspor didukung oleh permintaan dari India, Tiongkok, Pakistan, dan Belanda dengan mendapat manfaat dari penangguhan pajak ekspor sementara pemerintah sejak 8 Januari 2018 hingga akhir April 2018.



Potensi pelemahan yang dapat terjadi dengan acuan support di kisaran harga:

- 2.391 ringgit Malaysia (support 1).

- 2.370 ringgit Malaysia (support 2).

- 2.355 ringgit Malaysia (support 3).



Potensi penguatan lanjutan perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran:

- 2.448 ringgit Malaysia (resistance 3).

- 2.435 ringgit Malaysia (resistance 2).

- 2.428 ringgit Malaysia (resistance 1).





