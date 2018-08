Harga Emas Berjangka Pulih dari Penurunan Tajam

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir di wilayah positif pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah terjun 1,65 persen selama sesi sebelumnya. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik USD1,8 atau 0,15 persen menjadi ditutup pada USD1.200,70 per ons.



Mengutip Antara, Rabu, 15 Agustus 2018, gejolak keuangan di Turki mengirim gelombang kejut ke pasar Eropa dan global, mendorong investor berduyun-duyun ke dolar Amerika Serikat (USD) dengan harapan adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini.

Namun, logam mulia, yang biasanya dipandang sebagai aset safe haven, secara bertahap mendapatkan kembali peran tradisionalnya di tengah gejolak pasar, kata analis. Sementara itu, bargain hunting atau perburuan harga yang dinilai sudah murah, juga mendorong harga emas dari level terendah dalam 18 bulan terakhir.



Indeks USDS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang asing utama lainnya, terus naik 0,32 persen menjadi 96,56 pada pukul 16.48 GMT. Tetapi USD yang lebih kuat gagal menyeret lira Turki turun lebih jauh. Sebaliknya, USD jatuh lebih dari tujuh persen terhadap lira yang sedang dalam pemulihan, dan suasana krisis tampak menjadi lebih tenang.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 7,1 sen AS atau 0,47 persen menjadi ditutup di USD17,053 per ons. Sedangkan platinum untuk penyerahan Oktober naik sebanyak USD2,20 atau 0,28 persen menjadi menetap di USD801,70 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 112,22 poin atau 0,45 persen menjadi berakhir di 25.299,92 poin. Indeks S&P 500 meningkat 18,03 poin atau 0,64 persen menjadi ditutup pada 2.839,96 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 51,19 poin atau 0,65 persen lebih tinggi menjadi 7.870,89 poin.



Keuntungan Dow Jones dipimpin oleh reli saham Walgreens Boots Alliance dan saham McDonald's. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik sebanyak 3,28 persen dan 1,56 persen pada penutupan. Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi.









(ABD)