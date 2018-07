Pasar Saham Global Berpeluang Turun Tajam Akibat Perang Dagang

New York: Analis UBS memperkirakan investor bisa melihat penurunan tajam di pasar saham global jika ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) meningkat menjadi perang dagang besar-besaran. Tentu ada harapan agar kedua negara yang merupakan ekonomi terbesar di dunia ini segera menghentikan aksi tersebut demi kepentingan bersama.



Dengan asumsi hampir semua perdagangan antara AS-Tiongkok dipengaruhi oleh tarif dan kebijakan proteksionis lainnya, bank Swiss tersebut menghitung bahwa keuntungan untuk perusahaan di S&P akan menurun sebanyak 14,6 persen, dengan AS dan pertumbuhan global masing-masing menjadi 245 basis poin dan 108,5 basis poin lebih rendah.

Mengutip CNBC, Sabtu, 28 Juli 2018, UBS menilai, kondisi ini berpeluang menjadi lebih besar dengan perusahaan multinasional AS yang melakukan bisnis di Tiongkok juga berpotensi dirugikan oleh pembalasan Tiongkok. Langkah ini tidak ditampik bisa memberikan tekanan terhadap laju bisnis perusahaan yang melakukan bisnis di Tiongkok.



Sejauh ini, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif baru pada panel surya Tiongkok, mesin cuci, baja, dan aluminium, serta barang-barang impor lainnya untuk pencurian kekayaan intelektual. Tiongkok telah membalas dengan hal serupa. Hal itu membuat Trump mengancam untuk memaksakan pungutan baru senilai USD200 miliar.







"Jika saya duduk di Beijing, saya akan sangat khawatir. Saya pikir kita akan mendapatkan lebih banyak tarif yang dikenakan pada Tiongkok yang datang pada akhir bulan, atau awal September," kata Kepala Strategi Investasi BlueBay Asset Management David Riley.



Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump dan Pimpinan Uni Eropa Jean Claude Juncker mengumumkan bahwa keduanya telah menyepakati serangkaian langkah untuk meredakan perang dagang yang terjadi antara dua daratan. "Kami membuat kesepakatan hari ini. Kami mengidentifikasikan sejumlah area untuk bekerja sama," kata Juncker.



Dengan mendeklarasikan fase hubungan baru, Trump mengatakan, Amerika Serikat dan Uni Eropa setuju untuk bekerja bersama menuju tarif nol persen pada barang industri bukan otomotif. Sementara Uni Eropa akan mengimpor banyak gas alam dan kedelai ke Amerika Serikat.









(ABD)