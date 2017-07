Yuan Tiongkok Melemah ke 6,7529 terhadap USD

Metrotvnews.com, Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, mengalami pelemahan sebanyak 44 basis poin menjadi 6,7529 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Rabu, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Rabu 26 Juli 2017, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank setiap hari kerja.

Sementara itu, kurs USD diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi ketika Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan moneter dua harinya.Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah setelah pertemuan tersebut. Setelah mengakhiri pertemuannya bulan lalu, the Fed menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya sejak Desember 2015, dan mengumumkan rencana untuk mulai memangkas neraca keuangannya.Para analis pasar mengatakan The Fed mungkin akan memulai pengurangan neracanya paling cepat pada September. Di bidang ekonomi, Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board, yang telah menurun pada Juni, meningkat kembali pada Juli. Indeks sekarang berada di 121,1, naik dari 117,3 di Juni. Angka terakhir jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 117,0.(ABD)