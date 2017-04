Wells Fargo Lakukan Presentasi ke The Fed

Metrotvnews.com, New York: Wells Fargo & Co (WFC.N) telah memberikan presentasi kepada Federal Reserve dengan rencana yang memuaskan mengenai bagaimana melepaskan bisnisnya jika terjadi kebangkrutan. Sejauh ini, Wells Fargo terus berupaya menyelesaikan persoalan yang mendera terkait skandal keuangan.



"Wells Fargo mempresentasikan rencana yang memuaskan kepada Federal Reserve mengenai bagaimana melepaskan bisnisnya jika terjadi kebangkrutan," ungkap bank sentral Amerika Serikat (AS), seperti dikutip dari Reuters, Kamis 27 April 2017.

Rencana resolusi atau kehendak hidup dibutuhkan oleh bank-bank terbesar di negara ini dan dimaksudkan untuk membantu mencegah krisis keuangan di masa depan. Adapun pencegahan menjadi sangat penting agar bank yang mengalami kebangkrutan tidak memberi efek risiko sistemik.Pada Desember, the Fed dan Federal Deposit Insurance Corporation memberi tahu Wells Fargo bahwa rencana bank tersebut gagal. Dalam pengumuman Senin, regulator mengatakan Wells Fargo telah secara memadai mengatasi kekurangan dimaksud.Kehendak hidup bagi bank harus dimiliki di tengah krisis keuangan 2008 saat jatuhnya beberapa bank di Wall Street yang mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar global. Pembayar pajak AS harus mendukung bank-bank yang dianggap terlalu besar untuk gagal dan Kongres berjanji bahwa penyelamatan semacam itu tidak akan terjadi lagi.Sebelumnya, pejabat dari dua unit sistem pensiun publik California yang besar mengungkapkan bahwa mereka memberikan suara pada sembilan dari 15 Dewan Direktur Wells Fargo & Co untuk pemilihan pada pertemuan tahunan bank minggu depan, dengan mengutip skandal akun palsu bank tersebut.Pemimpin sistem perilisan negara bagian AS yang terbesar, yang dikenal sebagai CalPERS, mengatakan dalam sebuah email bahwa dia memberikan suara sekitar 13,9 juta saham terhadap calon bank, termasuk ketuanya, Stephen Sanger, menjelang pertemuan bank di 25 April di Pantai Ponte Vedra, Florida.(ABD)