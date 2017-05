Pertumbuhan Ekonomi AS Dinilai Tidak Capai 3% di 2017

Metrotvnews.com, Washington: Perekonomian Amerika Serikat (AS) dinilai akan gagal mencapai target administrasi Trump sebesar tiga persen di 2017 ini. Adapun kondisi itu hanya akan tercapai ketika kebijakan peraturan, pajak, perdagangan, dan energi sepenuhnya terealisasi.



Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, target Produk Domestik Bruto (PDB) AS tentu tidak dapat dicapai tahun ini yang diharapkan bisa mencapai angka tiga persen. Dalam hal ini, memang perlu ada upaya dan langkah yang lebih keras untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi AS.

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Rick Wilking)

"Kongres telah memperlambat segalanya. Bahkan kita tidak memiliki setengah orang ditempatnya," ujar Ross, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 11 Mei 2017.Namun, Ross mengatakan, hal itu pada akhirnya dapat dicapai di tahun setelah semua kebijakan bisnis dan ekonomi Presiden AS Donald Trump diimplementasikan. Dia mencatat bahwa penundaan mungkin dilakukan jika dorongan untuk pemotongan pajak melambat di Kongres.Ross juga memberi isyarat bahwa administrasi Trump akan mencoba menggunakan alat yang ada untuk menerapkan peraturan perdagangan secara agresif dan menuntut perlakuan yang lebih adil untuk barang AS daripada mengadopsi pendekatan tebang-dan-tutup Trump yang dibahas pada kampanye di 2016.Komentar tersebut tampaknya mewakili langkah lain ke pusat oleh pemerintah, dengan Ross mengakui bahwa defisit perdagangan untuk hal-hal seperti minyak impor tidak bercacat dan tidak secara inheren buruk.Ross, seorang investor miliarder, mengatakan bahwa Departemen Perdagangan sedang menangani beberapa kasus anti-dumping dan anti-subsidi. "Saya percaya bahwa penegakan hukum akan menjadi salah satu alat utama untuk memperbaiki keadaan," pungkasnya.(ABD)