Harga Minyak Dunia Naik Meski Persediaan AS Meningkat

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia berakhir sedikit lebih tinggi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), meskipun rilis laporan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan. Masih ada upaya untuk harga minyak dunia terus menguat di masa mendatang.



Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu bahwa cadangan minyak mentah AS naik 1,6 juta barel pekan lalu, jauh di atas konsensus pasar untuk penurunan 435.000 barel.

Mengutip Antara, Kamis 6 April 2017, harga minyak memangkas keuntungan pada Rabu 5 April 2017, karena data yang tak terduga meningkatkan kekhawatiran pasar tentang kelebihan pasokan global.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei mengalami pertambahan sebanyak USD0,19 menjadi menetap di posisi sebesar USD51,15 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juni, mengalami kenaikan sebanyak USD0,19 menjadi ditutup pada posis sebesar USD54,36 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)