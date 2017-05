Emas Dunia Naik Tajam di Tengah Gejolak Politik

Meterotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir naik tajam pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena kekacauan politik di Washington semakin dalam.



Mengutip Antara, Kamis 18 Mei 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni melonjak sebanyak USD22,3 atau 1,80 persen, menjadi menetap di posisi sebesar USD1.258,7 per ounce.

Kekhawatiran berkobar menyusul laporan New York Times yang mengklaim bahwa Presiden Donald Trump mencoba memengaruhi penyelidikan FBI terhadap hubungan antara pembantunya dan Rusia.Para pedagang khawatir bahwa satu demi satu tuduhan seputar Presiden Trump mungkin mengesampingkan program pertumbuhan ekonominya yang ambisius, seperti pemotongan pajak dan reformasi peraturan. Akibatnya, indeks USD turun 0,59 persen menjadi 97,42 pada pukul 18.15 GMT.Indeks tersebut merupakan ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun, emas berjangka akan naik.Sementara itu, Dow Jones Industrial Average turun 1,49 persen dan Indeks Komposit Nasdaq merosot 2,10 persen pada pukul 18.25 GMT. Bila ekuitas mengalami kerugian, logam mulia biasanya naik.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 15,9 sen atau 0,95 persen menjadi ditutup pada USD16,906 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD9,1 atau 0,97 persen menjadi ditutup pada USD946,1 per ounce.(ABD)