Harga Minyak Tertekan Peningkatan Pasokan OPEC

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia turun pada Jumat (Sabtu pagi WIB), terjadi setelah data menunjukkan terjadi peningkatan dalam pasokan minyak mentah dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).



Perusahaan pelacak tanker Petro-Logistics mengatakan pada Jumat 21 Juli, bahwa produksi minyak OPEC akan meningkat 145 ribu barel per hari bulan ini menjadi lebih dari 33 juta barel per hari, menurut laporan media.

Berita tersebut muncul sebelum pertemuan OPEC dan negara-negara non-OPEC di Rusia minggu depan. Produsen-produsen minyak utama akan membahas pemenuhan pemotongan produksi yang disepakati.Mengutip Antara, Sabtu 22 Juli 2017, harga patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, merosot USD1,15 menjadi USD45,77 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, harga patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman September, berkurang USD1,24 menjadi USD48,06 per barel di London ICE Futures Exchange.Pelemahan harga minyak ini menekan pergerakan Wall Street di bursa saham. Saham sektor minyak, yang termasuk dalam anggota Dow Jones, Chevron dan Halliburton jatuh karena harga minyak turun akibat kekhawatiran kelebihan pasokan.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,2 persen di akhir pekan ke level 21.580,07. Indeks S & P 500 ditutup ke 2.472,54, dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,1 persen menjadi 6.387,75.(AHL)