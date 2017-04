Peningkatan Persediaan Bensin AS Tekan Harga Minyak Dunia

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia memperpanjang penurunannya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena data resmi menunjukkan kenaikan mingguan pertama dalam pasokan bensin AS di dua bulan terakhir.



Mengutip Antara, Kamis 20 April 2017, persediaan bensin AS meningkat sebesar 1,5 juta barel pada pekan lalu, menentang konsensus pasar untuk penurunan 2,0 juta barel, menurut laporan mingguan yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu.

Seorang pekerja di sebuah ladang minyak milik Bashneft, Bashkortostan, Rusia (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Namun demikian, persediaan minyak mentah AS turun sebesar 1,0 juta barel pada pekan lalu menjadi 532,3 juta barel, kata EIA. Selain itu, harga minyak berada di bawah tekanan karena dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat mengurangi sentimen para investor.Kondisi itu membuat minyak berdenominasi USD kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,23 persen menjadi 99,731 di akhir perdagangan pada Rabu.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei mengalami penurunan sebanyak USD1,97 menjadi menetap di posisi sebesar USD50,44 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juni, mengalami pelemahan sebanyak USD1,96 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD52,93 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)