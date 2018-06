Ketegangan Dagang Meningkat, Investor Waspada

Jakarta: Ancaman terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memberlakukan tarif baru terhadap Tiongkok membuat pasar finansial bergejolak dan investor pun waspada.



"Trump membuat perkembangan mengejutkan dengan menyampaikan rencananya untuk memberlakukan tarif pada barang Tiongkok senilai USD200 miliar lagi," ujar Research Analyst Forextime (FXTM) Lukman Otunuga dalam analisanya, Rabu, 20 Juni 2018.

Menurut dia, tindakan yang tak diharapkan ini dapat memperburuk hubungan perdagangan AS-Tiongkok dan memicu kekhawatiran terjadinya perang perdagangan global. Ketegangan antara dua negara adidaya ini membuat pasar berhati-hati.



"Saham global melemah karena keadaan ini. Perang perdagangan yang saling balas ancam dan semakin memburuk ini sangat mengancam stabilitas internasional. Oleh sebab itu, investor mungkin akan melepas aset berisiko dan beralih pada investasi safe haven," paparnya.



Harga Minyak Melemah



Di sisi lain, selera risiko menurun karena ketegangan AS-Tiongkok dan harga minyak pun melemah. Minat pasar terhadap minyak semakin berkurang karena ekspektasi bahwa OPEC dan Rusia akan mengurangi pembatasan produksi untuk mengimbangi penurunan produksi Venezuela serta gangguan produksi di Iran.



Walaupun peningkatan produksi ini sepertinya telah tergambar pada harga, namun minyak tetap berisiko terus menurun apabila rapat OPEC Jumat ini di Wina tidak menghasilkan terobosan.



"Perlu diingat bahwa Iran, Venezuela, dan Irak diperkirakan akan menolak keputusan Arab Saudi dan Rusia untuk meningkatkan produksi. Perselisihan antar anggota kartel dalam diskusi ini dapat memicu kekhawatiran mengenai masa depan kesepakatan pemangkasan produksi OPEC," tambah dia.



Minyak mentah WTI saat ini bearish di grafik harian. Harga melintas ke bawah USD65 sore ini. Penurunan berulang kali di bawah level ini dapat membuat bears membidik USD64,30 kemudian USD64.



Kilau Emas Memudar



Selain itu, harga emas terperosok walaupun situasi perdagangan yang semakin tegang telah menimbulkan kewaspadaan di pasar finansial dan di kalangan investor. Faktor utama yang memengaruhi penurunan harga emas adalah apresiasi dolar AS.



Emas terancam semakin melemah karena dolar AS sepertinya tetap akan menguat dengan sentimen bullish terhadap ekonomi AS dan peningkatan ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Memang ada argumen bahwa logam mulia ini berpotensi memantul didukung oleh ketegangan dagang dan ketidakpastian geopolitik, namun apresiasi dolar dapat terus menghalangi kenaikan harga emas.



Dari sisi teknis, emas tetap tertekan pada kerangka waktu mingguan. Jika emas terus melemah di bawah USD1.280 maka ini dapat menjadi indikasi awal bahwa bears kembali berkuasa. "Level support sebelumnya di sekitar level ini dapat berubah menjadi resistance dinamis yang membuka jalan menuju level USD1.264," pungkasnya.





(AHL)