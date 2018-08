Yuan Libas Mata Uang Paman Sam

Beijing: Tingkat keseimbangan pusat mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, menguat 89 basis poin menjadi 6,8271 terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu waktu setempat.



Demikian disampaikan Sistem Perdagangan Mata Uang Asing Tiongkok, seperti dilansir dari Xinhua, Rabu, 22 Agustus 2018.

Sementara di pasar valuta asing spot Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun dua persen dari tingkat paritas pusat setiap hari selama perdagangan.



Tingkat keseimbangan pusat yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pembuat pasar sebelum pembukaan pasar antar bank setiap hari kerja.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,67 persen menjadi 95,2550 pada pukul 3:00 siang waktu setempat.



Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dalam sebuah pernyataannya Selasa waktu setempat mengatakan Federal Reserve AS hanya perlu menaikkan suku bunga sebanyak tiga atau empat kali sebelum berhenti untuk ditinjau.



Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,1572 dolar dari 1,1467 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2902 dolar dari 1,2785 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7365 dolar dari 0,7327 dolar.



Dolar AS membeli 110,41 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9852 franc Swiss dari 0,9920 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3044 dolar Kanada dari 1,3049 dolar Kanada.





(AHL)