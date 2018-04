Setahun, Produksi Kedelai Tiongkok Diprediksi Tumbuh 12,8%

Beijing: Tiongkok berusaha mengatasi penerapan tarif tinggi terhadap impor kedelai Amerika Serikat (AS) dengan menaikkan produksi kedelai dalam negeri.



Laporan Kementerian Pertanian dan Pedesaan Tiongkok dikutip dari Xinhua, Minggu, 22 April 2018, mengatakan bahwa produksi kedelai Tiongkok dari Oktober 2017 hingga September 2018 diperkirakan tumbuh 12,8 persen selama setahun. Produksi kedelai diperkirakan akan mencapai 14,6 juta ton atau naik 1,66 juta ton dari tahun sebelumnya.

Tiongkok juga mulai mengimpor kedelai dari Amerika Latin. Laporan analisis bulanan mengatakan pasokan kedelai impor akan dipasok dari negara lain selain AS. Langkah Tiongkok ini sebagai 'balasan' dari aksi pemerintah AS mengusulkan daftar barang-barang Tiongkok senilai USD50 miliar yang dikenakan tarif tambahan 25 persen.



Tiongkok membalas dengan rencana tarif dengan skala yang sama pada daftar produk AS termasuk kedelai, mobil, pesawat terbang, dan produk kimia.



Tiongkok merupakan salah satu negera pengimpor kedelai tertinggi dunia dengan kapasitas mencapai 95,53 juta ton pada 2017.





(SAW)